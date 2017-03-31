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9:22, 31 марта 2017 55
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Двое рязанцев из мести сожгли машину автоинспектора. Видео

Двое рязанцев из мести сожгли машину автоинспектора. Видео

Двое жителей рабочего поселка Сараи из мести сожгли машину автоинспектора. Сюжет об этом сняла ГТРК «Ока».

Вечером 14 марта двое мужчин облили бензином УАЗик. По данным следствия, они решили отомстить инспектору ГИБДД, лишившему их прав за пьяную езду.

В момент поджога инспектор Игорь Худяков был на дежурстве.

«Машина стояла примерно метрах в трех-четырех от моего гаража, то есть поблизости к дому, — отметил Худяков. — Была полная угроза возгорания и гаража, и дома.».

О поджигателях рассказали их приятели, с которыми злоумышленники поделились планами.

«Инспектор-односельчанин лишил обоих водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Пьяные за рулем — беда сельской местности. К слову сказать, поджигатели помнят лишь как на мотоцикле отправились на дело, предварительно прихватив карнавальные маски, что было дальше — стер из памяти алкоголь. Оба теперь находятся под стражей и ждут суда», — рассказал заместитель руководителя Кораблинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области Максим Сеничкин

Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.


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