Двое рязанцев из мести сожгли машину автоинспектора. Видео

Двое жителей рабочего поселка Сараи из мести сожгли машину автоинспектора. Сюжет об этом сняла ГТРК «
Вечером 14 марта двое мужчин
В момент поджога инспектор Игорь Худяков был на дежурстве.
«Машина стояла примерно метрах в трех-четырех от моего гаража, то есть поблизости к дому, — отметил Худяков. — Была полная угроза возгорания и гаража, и дома.».
О поджигателях рассказали их приятели, с которыми злоумышленники поделились планами.
«Инспектор-односельчанин лишил обоих водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Пьяные за рулем — беда сельской местности. К слову сказать, поджигатели помнят лишь как на мотоцикле отправились на дело, предварительно прихватив карнавальные маски, что было дальше — стер из памяти алкоголь. Оба теперь находятся под стражей и ждут суда», — рассказал заместитель руководителя Кораблинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области Максим Сеничкин
Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.