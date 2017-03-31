Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев смертельной аварии в Сапожке. Об этом
В четверг, 30 марта, на 57-м километре автодороги Ряжск-Касимов около 20:00 на обочине нашли тело мужчины. Как оказалось, 38-летнего жителя Сапожка
Всех, кто знает совершившего ДТП водителя, приметы автомобиля или обстоятельства происшествия, просят позвонить по телефону 02 (с мобильного — 102).
Оставившему место ДТП водителю грозит административная ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (лишение права управления транспортным средством на срок до полутора лет или административный арест на 15 суток). Учитывая гибель пострадавшего, в отношении него могут возбудить уголовное дело за оставление в опасности.