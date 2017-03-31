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17:09, 31 марта 2017 176
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Афиша RZN.info рекомендует посетить косплей-фестиваль Jiyuu-2017 и спектакль «Ханума»

Афиша RZN.info рекомендует посетить косплей-фестиваль Jiyuu-2017 и спектакль «Ханума»

Время стремительно приближается к выходным, и мы представляем вам очередной обзор наиболее интересных культурных мероприятий. В Рязанском дворце молодежи вновь пройдет косплей-фестиваль Jiyuu — на этот раз темой фестиваля станет средневековье. В камерном зале рязанской областной филармонии выступит Полина Борисова с новым музыкальным проектом. А в клубе Raz Dva Bar состоится юбилейный концерт группы «Петрович и Кумпания» в честь 15-летия коллектива.

2 апреля в концертном зале Рязанской филармонии в исполнении солистов московской оперетты зрители увидят спектакль «Ханума». Московский театр «Интермедия» представит в МКЦ яркое шоу «Волшебная страна». А в кафе «Фонтан с чтением собственной прозы выступит известный рязанский ведущий и шоумен Игорь Крысанов.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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7 часов назад
Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

29 марта семинар, посвященный системам налогообложения, провел руководитель СБК «Профит» Андрей Жильцов.

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