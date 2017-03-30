Житель Касимова ограбил продуктовый магазин. Об этом
37-летний мужчина зашел в магазин под видом посетителя. Он набрал большой пакет продуктов и спиртного и, выкрикивая угрозы, выбежал через кассы на улицу, не оплатив покупку. На улице его заметили полицейские. Правоохранители на автомобиле быстро догнали бегущего. Злоумышленника задержали в ближайшем дворе.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Злоумышленник ранее был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.