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14:38, 30 марта 2017 182
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За год гордума получила 58 электронных обращений

За год гордума получила 58 электронных обращений

За 2016 год городская дума получила от рязанцев 58 электронных обращений по e-mail и через сайт. Об этом сообщил глава города Владислав Фролов в годовом отчете в четверг 30 марта. Всего, по его словам, поступило 346 письменных обращений. 561 человек обратился устно, 34 были вопроса рассмотрены в ходе личных приемов.

Чаще всего горожане жаловались на состояние дорог, дворов, необходимость капремонта и другие коммунальные вопросы. Также много вопросов касалось социальной поддержки и землепользования, в том числе попадания одного участка в две территориальные зоны.

Фролов сообщил, что за год дума провела 14 заседаний и приняла 588 решений. Среди них он отметил утверждение программ развития социальной и транспортной инфраструктуры, внесение в бюджет дополнительных средств на благоустройство, расселение аварийного жилья и другие цели.

Позже глава Рязани признался журналистам, что доволен работой депутатов. «Это действительно связующее звено между властью и людьми, и самый короткий путь в решении любых вопросов», — подчеркнул он.


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