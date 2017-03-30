Глава Рязани Владислав Фролов попросил горожан не парковаться на газонах. «Вот эта, так сказать, всеобъемлющая грязь в спальных районах, конечно, во многом зависит от культуры наших граждан. Я прошу: уважаемые рязанцы, не загоняйте машины на газон, потому что вся грязь в непогоду тащится на проезжую часть, мы все в клубах пыли», — сказал он журналистам в четверг, 30 марта.
Градоначальник признал, что «моментально» обеспечить рязанские дворы необходимыми парковками не получится, и подчеркнул: «Но, поверьте, эта работа ведется, и те решения, которые сейчас принимаются, в будущем позволят нам забыть об этой проблеме. Думаю, в среднесрочной перспективе это будет сделано».