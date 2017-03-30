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14:20, 30 марта 2017 326
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Владислав Фролов попросил горожан не парковаться на газонах 4

Владислав Фролов попросил горожан не парковаться на газонах

Глава Рязани Владислав Фролов попросил горожан не парковаться на газонах. «Вот эта, так сказать, всеобъемлющая грязь в спальных районах, конечно, во многом зависит от культуры наших граждан. Я прошу: уважаемые рязанцы, не загоняйте машины на газон, потому что вся грязь в непогоду тащится на проезжую часть, мы все в клубах пыли», — сказал он журналистам в четверг, 30 марта.

Градоначальник признал, что «моментально» обеспечить рязанские дворы необходимыми парковками не получится, и подчеркнул: «Но, поверьте, эта работа ведется, и те решения, которые сейчас принимаются, в будущем позволят нам забыть об этой проблеме. Думаю, в среднесрочной перспективе это будет сделано».


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Доктор должен быть добрым

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