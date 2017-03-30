В шиловской больнице Любимову показали барокамеры и кабинет отказа от курения. Фото

В шиловской больнице Любимову показали барокамеры и кабинет отказа от курения. Врио губернатора посетил местную ЦРБ вместе с депутатом Госдумы от Рязанской области Андреем Макаровым, министром регионального здравоохранения Андреем Прилуцким и главврачом Татьяной Манакиной в рамках рабочей поездки в четверг, 30 марта.
В «Центре здоровья» Любимов осмотрел кабинет окулиста и помощи отказа от курения. В терапевтическом и хирургическом отделении он осмотрел кабинет компьютерной томографии, барокамеры гипербарической оксигенации, реанимационное отделение и сосудистый центр.
Врио губернатора пообщался с молодыми специалистами больницы. Главврач рассказала, что за последние несколько лет ЦРБ пополнили более 20 молодых специалистов, которым оказали господдержку для приобретения жилья.
В сосудистом центре к врио губернатора подошел посетитель больницы, который обсудил с ним дороги в регионе. Мужчина посоветовал Любимову «не отрываться от народа» и пригласил к себе в гости.
В беседе с журналистами глава региона отметил хорошее качество медпомощи и современное оборудование больницы.
«Район помогает в привлечении молодых специалистов и им нравится здесь работать, они чувствуют перспективу для себя», — подчеркнул Любимов.