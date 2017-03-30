В Сасове мужчина ограбил гараж через пролом в стене

Сасовские полицейские задержали мужчину, ограбившего гараж через пролом в стене. Об этом сообщила
42-летний житель Сасова обнаружил, что одну из стен его гаража разобрали. Через пролом похитили шлифовальную машинку, рыболовные принадлежности и катушку электрокабеля.
Полицейские обнаружили в одном из ближайших населенных пунктов кабель, похожий на похищенный. Выяснилось, что это изделие сдал 22-летний житель Сасова.
Злоумышленника задержали и обнаружили у него дома похищенные предметы.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.