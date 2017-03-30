В Рязанской области из-за сильного ветра объявили метеопредупреждение. Его в четверг, 30 марта,
До конца суток на территории области ожидается усиление северо-западного ветра. Местами его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.
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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области из-за сильного ветра объявили метеопредупреждение. Его в четверг, 30 марта,
До конца суток на территории области ожидается усиление северо-западного ветра. Местами его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.
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В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.