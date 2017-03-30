В Рязани право штрафовать управляющие компании передадут префектурам

В Рязани право штрафовать управляющие компании передадут от жилинспекции в префектуры. Об этом рассказал глава города Владислав Фролов журналистам в четверг, 30 марта. По его словам, «вопрос решается».
«Это очень правильно, на мой взгляд, потому что префектуры будут иметь право по жалобе конкретного жителя с конкретного адреса оштрафовать или применить другие меры воздействия к управляющей компании. Мы быстрее будем решать эти вопросы», — заявил градоначальник.
Фролов призвал горожан быть более требовательными к УК: «Вы платите им деньги, и они обязаны их отрабатывать». Также он напомнил о праве жильцов сменить компанию.