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14:29, 30 марта 2017 260
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В Рязани право штрафовать управляющие компании передадут префектурам

В Рязани право штрафовать управляющие компании передадут префектурам

Фото: Pixabay.com

В Рязани право штрафовать управляющие компании передадут от жилинспекции в префектуры. Об этом рассказал глава города Владислав Фролов журналистам в четверг, 30 марта. По его словам, «вопрос решается».

«Это очень правильно, на мой взгляд, потому что префектуры будут иметь право по жалобе конкретного жителя с конкретного адреса оштрафовать или применить другие меры воздействия к управляющей компании. Мы быстрее будем решать эти вопросы», — заявил градоначальник.

Фролов призвал горожан быть более требовательными к УК: «Вы платите им деньги, и они обязаны их отрабатывать». Также он напомнил о праве жильцов сменить компанию.


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