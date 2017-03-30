В Рязани хотят отреставрировать дома в охранных зонах по программе капремонта

В Рязани хотят отреставрировать дома, попадающие в охранные зоны объектов наследия, по программе капремонта. Сейчас муниципальные власти прорабатывают механизмы, сообщил глава города Владислав Фролов журналистам в четверг, 30 марта.
«Это большая проблема, потому что некоторые из этих домов вообще не подлежат капитальному ремонту. Мы сейчас работаем с областной думой, чтобы каким-то образом их включить в эту программу и отремонтировать в первую очередь», — рассказал он. Градоначальник отметил, что жители этих домов «не такие обеспеченные, чтобы потянуть ремонт за свой счет».
«Да это и недопустимо: если есть такая программа, то люди должны ей пользоваться — добавил Фролов.
Он также заявил, что реализация проекта не оттянет много средств у спальных районов: по предварительным подсчетам, реставрация старинной двухэтажки примерно в пять раз дешевле ремонта девятиэтажного дома.