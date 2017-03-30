В этом году отремонтируют зал МКЦ

В 2017 году в Рязани планируют отремонтируют актовый зал МКЦ. Городское управление культуры указало в отчете о работе за 2016-й.
Также в список планов на год вошли строительство благоустроенного туалета в усадьбе Павлова, адаптация входной группы КДЦ «Октябрь» для колясочников. Кроме того, власти продолжат создание музея в Доме Загоскина: запланированы реставрация здания и подготовка концепции экспозиции.
Согласно отчету, в 2017 году вновь организуют фестивальные проекты «Встречи на Почтовой», «Арт-субботник», «Летний вечер в парке».