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11:21, 30 марта 2017 569
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В этом году отремонтируют зал МКЦ

В этом году отремонтируют зал МКЦ

В 2017 году в Рязани планируют отремонтируют актовый зал МКЦ. Городское управление культуры указало в отчете о работе за 2016-й.

Также в список планов на год вошли строительство благоустроенного туалета в усадьбе Павлова, адаптация входной группы КДЦ «Октябрь» для колясочников. Кроме того, власти продолжат создание музея в Доме Загоскина: запланированы реставрация здания и подготовка концепции экспозиции.

Согласно отчету, в 2017 году вновь организуют фестивальные проекты «Встречи на Почтовой», «Арт-субботник», «Летний вечер в парке».


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