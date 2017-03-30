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11:20, 30 марта 2017 465

«Транскапиталбанк» снизил ставки по ипотеке и ввел новую программу кредитования

«Транскапиталбанк» снизил ставки по ипотеке и ввел новую программу кредитования

В Рязанском филиале «Транскапиталбанк» (ТКБ) с помощью ипотечного кредита можно не только улучшить свои жилищные условия или приобрести коммерческую недвижимость, но и получить средства на любые цели, сообщается в пресс-релизе банка.

Сейчас в банке действует сразу несколько программ и акций по ипотеке:

  • «Приобретение недвижимости»;
  • «Кредит на мечту»;
  • «Весна в новой квартире»;
  • «Ипотека без границ»;
  • «Кредит под залог жилой недвижимости»;
  • «Коммерческая ипотека».

При этом минимальный размер первоначального взноса для приобретения квартир на первичном рынке недвижимости снижен с 20% до 15%, для вторичного рынка он остался без изменений и составляет 20%. Минимальный размер предоставляемого кредита — 500 тыс. руб.

Все подробности можно узнать в офисах ТКБ по адресам:

  • Рязань, улица Есенина, дом №110, телефон (4912) 45 02 64;
  • Рязань, Первомайский проспект, дом №62 а, телефон (4912) 95 37 98.

Информация также доступна на сайте и в службе клиентской поддержки по телефону: +7 800 100 32 00 (звонки по России бесплатно).


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2 дня назад
Доктор должен быть добрым

Доктор должен быть добрым

Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.

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