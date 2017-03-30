«Транскапиталбанк» снизил ставки по ипотеке и ввел новую программу кредитования

В Рязанском филиале «Транскапиталбанк» (ТКБ) с помощью ипотечного кредита можно не только улучшить свои жилищные условия или приобрести коммерческую недвижимость, но и получить средства на любые цели, сообщается в пресс-релизе банка.
Сейчас в банке действует сразу несколько программ и акций по ипотеке:
- «Приобретение недвижимости»;
- «Кредит на мечту»;
- «Весна в новой квартире»;
- «Ипотека без границ»;
- «Кредит под залог жилой недвижимости»;
- «Коммерческая ипотека».
При этом минимальный размер первоначального взноса для приобретения квартир на первичном рынке недвижимости снижен с 20% до 15%, для вторичного рынка он остался без изменений и составляет 20%. Минимальный размер предоставляемого кредита — 500 тыс. руб.
Все подробности можно узнать в офисах ТКБ по адресам:
- Рязань, улица Есенина, дом №110, телефон (4912) 45 02 64;
- Рязань, Первомайский проспект, дом №62 а, телефон (4912) 95 37 98.
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