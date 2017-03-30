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16:51, 30 марта 2017 358
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Строительство домов на месте стадиона «Агрокомплект» вынесли на слушания

Строительство домов на месте стадиона «Агрокомплект» вынесли на слушания

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Жилищное строительство на месте рязанского стадиона «Агрокомплект» вынесли на публичные слушания. Постановления главы города об их проведении официально опубликованы в четверг, 30 марта.

ООО «Зеленый сад — Еврострой» обратилось за использованием участка на Медицинской улице под жилые дома выше 12 этажей и уплотнением застройки на нем с 8,5 до 37 тысяч кв. м на гектар. Участок относится к зоне многоэтажного жилья, его площадь — 22 554 кв. м.

Слушания пройдут 24 апреля в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Обсуждать первый вопрос начнут в 18:30, второй — в 19 часов.

До 24 апреля там же будут принимать предложения по проектам. Телефон: 29-78-17.

Окончательное решение по заявкам примет администрация Рязани с учетом результатов слушаний.

Напомним, собственник начал сносить заброшенный стадион.


© RZN.info

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