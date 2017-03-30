Строительство домов на месте стадиона «Агрокомплект» вынесли на слушания

Жилищное строительство на месте рязанского стадиона «Агрокомплект» вынесли на публичные слушания. Постановления главы города об их проведении официально опубликованы в четверг, 30 марта.
ООО «Зеленый сад — Еврострой» обратилось за использованием участка на Медицинской улице под жилые дома выше 12 этажей и уплотнением застройки на нем с 8,5 до 37 тысяч кв. м на гектар. Участок относится к зоне многоэтажного жилья, его площадь —
Слушания пройдут 24 апреля в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Обсуждать первый вопрос начнут в 18:30, второй — в 19 часов.
До 24 апреля там же будут принимать предложения по проектам. Телефон: 29-78-17.
Окончательное решение по заявкам примет администрация Рязани с учетом результатов слушаний.
Напомним, собственник