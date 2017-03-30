Рязанская полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП. Об этом сообщили в
25 сентября 2016 года в 4:38 в Рязани напротив дома 92 В на улице Большая водитель, управляя автомобилем «Toyota Camry», не справился управлением и перевернулся.
В результате ДТП скончался находившийся в «Toyota» 28-летний рязанец.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефону: (4912) 29-93-52, 29-95-52 или по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом №10, кабинет 210.