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9:53, 30 марта 2017 472
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Рязанская полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП

Рязанская полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП

Рязанская полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

25 сентября 2016 года в 4:38 в Рязани напротив дома 92 В на улице Большая водитель, управляя автомобилем «Toyota Camry», не справился управлением и перевернулся.

В результате ДТП скончался находившийся в «Toyota» 28-летний рязанец.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефону: (4912) 29-93-52, 29-95-52 или по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом №10, кабинет 210.


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