Рязанец заплатил 25 тысяч рублей за заросший участок. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил
Участок находится у деревни Макарово Клепиковского района. Его площадь составляет 10,2 гектара.
Специалисты установили зарастание 20% от площади земли сорняками высотой до 0,5 метров (пырей ползучий, сорняк злаковый. На 80% участка растут кустарники и деревья (береза, сосна) высотой от 3 до 10 метров. Землю не используют для сельскохозяйственых работ более трех лет.
Хозяина участка признали виновным в административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 8.7. КоАП РФ. Он добровольно заплатил штраф в 25 тысяч рублей.