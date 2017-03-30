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20:33, 30 марта 2017 598
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Рязанец заплатил 25 тысяч рублей за заросший участок

Рязанец заплатил 25 тысяч рублей за заросший участок

Фото: Pixabay.com

Рязанец заплатил 25 тысяч рублей за заросший участок. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовском областям.

Участок находится у деревни Макарово Клепиковского района. Его площадь составляет 10,2 гектара.

Специалисты установили зарастание 20% от площади земли сорняками высотой до 0,5 метров (пырей ползучий, сорняк злаковый. На 80% участка растут кустарники и деревья (береза, сосна) высотой от 3 до 10 метров. Землю не используют для сельскохозяйственых работ более трех лет.

Хозяина участка признали виновным в административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 8.7. КоАП РФ. Он добровольно заплатил штраф в 25 тысяч рублей.


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