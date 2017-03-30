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12:35, 30 марта 2017 240
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Рязанцев пригласили в Белоруссию на День единения

Рязанцев пригласили в Белоруссию на День единения

Фото: Pixabay.com

Рязанцев пригласили в Лиозно на День единения народов Белоруссии и России. Об этом сообщает «Белта».

Праздник пройдет в пятницу, 31 марта. В этот день договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве подпишут Лиозненский район Витебской области и Демидовский район Смоленской области.

«По установившейся традиции к нам на праздник приедут российские гости — главы администраций и председатели депутатских корпусов районов, с которыми мы сотрудничаем. Ждем представителей Руднянского, Ельнинского, Велижского районов Смоленской области и Пителинского района Рязанской области. Прибудут к нам и руководители Демидовского района, с которым планируется подписать договор о дружбе и сотрудничестве», — рассказали в Лиозненском райисполкоме.

Отношения Лиознского и Пителинского районов скрепляют два договора.

«Наши контакты и практическое сотрудничество с районами российских областей постоянно укрепляются и расширяются, — отметили в райисполкоме. — Начинали мы с сотрудничества в культурной сфере, а потом договорились взаимодействовать и по другим направлениям».

Российские гости посетят в Белоруссии Лиозненский музей, предприятия, организации и учреждения культуры района, а также места, связанные с событиями Великой Отечественной войны.


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