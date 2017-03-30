Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:02, 30 марта 2017 324
 0    0

Рязанцев попросили помочь в сборе средств для мальчика с ДЦП

Рязанцев попросили помочь в сборе средств для мальчика с ДЦП

Рязанцев попросили помочь в сборе средств для 8-летнего мальчика Олега. Ребенку поставили диагноз — ДЦП, спастический тетрапарез с тяжелыми двигательными нарушениями, эпилепсия.

С мальчиком занимаются мама и дедушка. Ребенок может сидеть с поддержкой и очень любит гулять. Но старая коляска стала ему мала, а новая, которую выдали — ему не подходит.

Олегу очень нужна удобная прогулочная коляска, разработанная специально для детей с ДЦП, в которой он мог бы сидеть и не заваливаться в стороны.

Так как Олег проводит много времени в лежачем или полусидячем положении, ему необходим специальный универсальный вертикализатор, который можно превратить в удобный стульчик. Вертикализатор позволит избежать осложнений в работе почек и легких, а также пролежней, поможет в укреплении мышц ног и снизит риск остеопороза.

С использованием коляски и вертикализатора качество жизни мальчика значительно улучшится.

Для покупки необходимо 260 тысяч рублей.

Всех, кто может помочь, попросили перевести средства в фонд «ПроДетство»:

АНО поддержки интересов семьи и детства «ПРОДЕТСТВО» ОГРН 1156234013583 ИНН 6230091677 / КПП 623001001 Расч/счет 40703810253000000480 БИК 046126614 к/с 30101810500000000614

Рязанское отделение №8606 в ПАО Сбербанк города Рязань

Назначение платежа: пожертвование на программу «Здоровый ребенок», код 1.

Подробнее о проектах Фонда можно узнать в группе или по телефону (4912) 99 49 50.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:13, 30 марта 2017
«ГАЗель» сбила школьника на пешеходной переходе
11:26, 30 марта 2017
С уничтожителя лип на Московском шоссе потребовали миллион
11:02, 30 марта 2017
Рязанцев попросили помочь в сборе средств для мальчика с ДЦП
10:44, 30 марта 2017
Сбербанк подал на рязанца в суд за более 200 тысяч рублей долга
10:12, 30 марта 2017
Суд над пойманным на взятке бывшим рязанским чиновником начнется 4 апреля
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Электрическая помощница хозяйки

Электрическая помощница хозяйки

В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 46 652
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 37 686
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 30 767
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 28 334
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 22 363
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 30
Все новости
Форум