Рязанцев попросили помочь в сборе средств для мальчика с ДЦП

Рязанцев попросили помочь в сборе средств для 8-летнего мальчика Олега. Ребенку поставили диагноз — ДЦП, спастический тетрапарез с тяжелыми двигательными нарушениями, эпилепсия.
С мальчиком занимаются мама и дедушка. Ребенок может сидеть с поддержкой и очень любит гулять. Но старая коляска стала ему мала, а новая, которую выдали — ему не подходит.
Олегу очень нужна удобная прогулочная коляска, разработанная специально для детей с ДЦП, в которой он мог бы сидеть и не заваливаться в стороны.
Так как Олег проводит много времени в лежачем или полусидячем положении, ему необходим специальный универсальный вертикализатор, который можно превратить в удобный стульчик. Вертикализатор позволит избежать осложнений в работе почек и легких, а также пролежней, поможет в укреплении мышц ног и снизит риск остеопороза.
С использованием коляски и вертикализатора качество жизни мальчика значительно улучшится.
Для покупки необходимо 260 тысяч рублей.
Всех, кто может помочь, попросили перевести средства в фонд «ПроДетство»:
АНО поддержки интересов семьи и детства «ПРОДЕТСТВО» ОГРН 1156234013583 ИНН 6230091677 / КПП 623001001 Расч/счет 40703810253000000480 БИК 046126614 к/с 30101810500000000614
Рязанское отделение №8606 в ПАО Сбербанк города Рязань
Назначение платежа: пожертвование на программу «Здоровый ребенок», код 1.
Подробнее о проектах Фонда можно узнать в