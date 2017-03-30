Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:56, 30 марта 2017 692
 0    0

Рязань выделила дополнительные деньги на дороги, школу и кладбище

Рязань выделила дополнительные деньги на дороги, школу и кладбище

Рязань увеличила расходы на ремонт дорог на 242 миллиона рублей. Городская дума утвердила изменения в бюджет в четверг, 30 марта. Средства поступили из областной казны, отметила председатель финансового комитета Галина Трушина. Также в бюджет внесли 5,8 миллиона рублей пожертвования на благоустройство Новопавловской рощи.

Кроме того, 11,2 миллиона выделили на покупку оборудования для строящейся школы в Песочне, 8,9 миллиона — на создание кладбища «Богородское-2», 1 миллион — на возведение бассейна на улице Зубковой. Эти деньги высвободились за счет уменьшения доли муниципалитета в финансировании указанной школы и детского сада в Семчине. На них больше средств потратит регион.

31,1 миллиона рублей, оставшиеся с прошлого года, пойдет на покупку коммунальной техники, еще 21,4 миллиона — на ремонт плотины на Рюминском пруду.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
14:19, 30 марта 2017
В Рязани хотят отреставрировать дома в охранных зонах по программе капремонта
13:56, 30 марта 2017
Рязань выделила дополнительные деньги на дороги, школу и кладбище
11:20, 30 марта 2017
«Транскапиталбанк» снизил ставки по ипотеке и ввел новую программу кредитования
18:54, 29 марта 2017
На субсидии по коротким кредитам аграриям выделили 74 млн рублей
16:55, 29 марта 2017
У экспертов ФАС не оказалось претензий к рекламе апартаментов «Зеленого сада» в Солотче
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Презентация нового Hyundai Solaris проходила в субботу, 25 марта.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 46 829
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 37 725
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 30 925
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 28 470
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 22 734
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 31
Все новости
Форум