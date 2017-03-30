Рязань выделила дополнительные деньги на дороги, школу и кладбище

Рязань увеличила расходы на ремонт дорог на 242 миллиона рублей. Городская дума утвердила изменения в бюджет в четверг, 30 марта. Средства поступили из областной казны, отметила председатель финансового комитета Галина Трушина. Также в бюджет внесли 5,8 миллиона рублей
Кроме того, 11,2 миллиона выделили на покупку оборудования для строящейся школы в Песочне, 8,9 миллиона — на создание кладбища «Богородское-2», 1 миллион — на возведение бассейна на улице Зубковой. Эти деньги высвободились за счет уменьшения доли муниципалитета в финансировании указанной школы и детского сада в Семчине. На них больше средств потратит регион.
31,1 миллиона рублей, оставшиеся с прошлого года, пойдет на покупку коммунальной техники, еще 21,4 миллиона — на ремонт плотины на Рюминском пруду.