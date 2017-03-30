Разгромивших в Кораблинском районе кладбище вандалов осудили

Разгромивших в Кораблинском районе деревни Мурзинка кладбище вандалов осудили. Об этом пишет ИД «
Полицейские установили, что вандалами оказались трое молодых людей, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним. На скамье подсудимых оказались двое — один из троих погиб в ДТП.
Старший из подсудимых возместил ущерб. Кроме того, суд учел активную помощь следствию и раскаяние. Дело в отношении него было прекращено ввиду примирения сторон.
Несовершеннолетнему вандалу суд назначил 120 часов исправительных работ. Также он будет находиться под надзором полиции. Молодому человеку необходимо быть дома в период с 22:00 до 6:00, также ему запрещено находиться в местах с массовым скоплением людей.
Напомним, что погром на кладбище
Фото ИД «Пресса»