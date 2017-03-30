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9:32, 30 марта 2017 393
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Разгромивших в Кораблинском районе кладбище вандалов осудили

Разгромивших в Кораблинском районе кладбище вандалов осудили

Разгромивших в Кораблинском районе деревни Мурзинка кладбище вандалов осудили. Об этом пишет ИД «Пресса».

Полицейские установили, что вандалами оказались трое молодых людей, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним. На скамье подсудимых оказались двое — один из троих погиб в ДТП.

Старший из подсудимых возместил ущерб. Кроме того, суд учел активную помощь следствию и раскаяние. Дело в отношении него было прекращено ввиду примирения сторон.

Несовершеннолетнему вандалу суд назначил 120 часов исправительных работ. Также он будет находиться под надзором полиции. Молодому человеку необходимо быть дома в период с 22:00 до 6:00, также ему запрещено находиться в местах с массовым скоплением людей.

Напомним, что погром на кладбище произошел 3 мая прошлого года. О поврежденных крестах и памятниках на пяти могилах в полицию сообщили родственники умерших.

Фото ИД «Пресса»


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