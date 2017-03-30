Полицейские задержали похитивших деньги с карты пенсионера

В Ухоловском районе полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в краже с банковской карты пенсионера. Об этом сообщает
60-летний житель Ольхи сообщил, что во время поездки в Ухолово у него украли банковскую карту. Три тысячи рублей, находившиеся на карте, к тому моменту уже потратили, хотя мужчина утверждал, что не сообщал никому пин-код.
Оказалось, что карту могли украсть во время застолья. Среди гостей были малознакомые люди, с которыми пенсионер ходил в магазин, где расплачивался банковской картой, и они могли «подсмотреть» пин-код.
Полицейские установили места, где производилась оплата картой и установили личностей, которые ей пользовались. Их быстро разыскали — ими оказались 27-летний житель Ухолова и его 22-летняя приятельница. Карту у злоумышленников изъяли.
В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.