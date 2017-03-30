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17:21, 30 марта 2017 1 971
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Николай Любимов попробовал патоку на заводе в Шиловском районе. Фоторепортаж

Николай Любимов попробовал патоку на заводе в Шиловском районе. Фоторепортаж

Николай Любимов попробовал патоку на заводе в Шиловском районе. В четверг, 30 марта, врио губернатора в рамках рабочей поездки посетил ООО «Астон Крахмало-Продукты» в селе Ибердь.

В настоящее время завод перерабатывает более одной тысячи тонн кукурузы в сутки и производит глюкозно-фруктозные сиропы, патоку и крахмалопродукты.

При встрече с врио губернатора представитель фирмы «Астон» Владимир Малюгин напомнил о наставлениях Олега Ковалева: «Мне еще Олег Иванович говорил, чтобы вся кукуруза региона перерабатывалась на этом заводе». И.о. директора предприятия Роман Сетин рассказал, что сейчас используется лишь 25 процентов сырья из Рязанской области.

Любимов посетил цеха, операторскую и лабораторию. Он пообщался с работниками завода и спросил о зарплате. Девушки-операторы рассказали, что в среднем получают 17-18 тысяч рублей в месяц. «Маловато. Надо повышать», — отметил Любимов. Директор завода отметил, что в условиях санкций спрос на их сырье очень вырос.

В беседе с журналистами Любимов рассказал, что министру сельского хозяйства было указано на недочеты в работе.

Пивовары и крупные компании Nestle, Mars высоко оценивают продукцию завода. «Рязанским фермерам с точки зрения логистики выгоднее возить кукурузу к нам с юга области», — подчеркнул Сетин.

В лаборатории Любимов попробовал фруктозу и патоку. «Предприятие прибыльное, наукоемкое. Уверен, что у них точно есть будущее», — подчеркнул он.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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