На рязанский конкурс патриотической песни приедут балтийские пограничники и оркестр гостелецентра

В 2017 году на рязанском фестивале патриотической песни «Салют, Победа!» выступит вокальная группа калининградского ансамбля «Пограничник Балтики». Помимо участия в конкурсной программе, коллектив 8 апреля даст концерт в Шилове, сообщила начальник городского управления культуры Евгения Власова на пресс-конференции в четверг, 30 марта.
Всего, по ее словам, приедут более 200 человек из 13 регионов.
Фестиваль будет проходить в основном в ДК «Приокский» на Октябрьской улице. Он откроется в пятницу, 7 апреля: на 12 часов назначена торжественная церемония, на 14 — начало прослушиваний. Они продолжатся на следующий день с 11:00. Второй тур и закрытие пройдут 9 апреля в филармонии. Начало соответственно в 11 и 16 часов.
Вход на конкурсные выступления свободный, на закрытие — по пригласительным, которые, заверила Власова, смогут получить все желающие.
Лауреаты выступят в филармонии в сопровождении большого концертного оркестра Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Его главный дирижер Александр Клевицкий возглавит жюри фестиваля. Также оценивать исполнителей будут певец и поэт Семен Осиашвили, председатель Союза композиторов Татарстана Рашид Калимуллин, заслуженный работник культуры Анатолий Цеп.
Директор ДК «Приокский» Александр Шульженко добавил, что конкурс во второй раз пройдет в статусе всероссийского. С этого года его поддерживает Союз композиторов России.
Фото