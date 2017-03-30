В четверг, 30 марта, на пересечении улиц Есенина и Горького столкнулись иномарка и «шестерка». Об этом сообщили подписчики группы «
В дежурной части ГИБДД по городу RZN.info сообщили, что в аварии никто не пострадал.
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В четверг, 30 марта, на пересечении улиц Есенина и Горького столкнулись иномарка и «шестерка». Об этом сообщили подписчики группы «
В дежурной части ГИБДД по городу RZN.info сообщили, что в аварии никто не пострадал.
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Презентация нового Hyundai Solaris проходила в субботу, 25 марта.