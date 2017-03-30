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16:43, 30 марта 2017 38
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йохансон и «Лекарство от здоровья»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йохансон и «Лекарство от здоровья»

Последняя неделя марта порадует любителей кино всевозможными новинками. Наш традиционный обзор расскажет вам о фильмах, которые начиная с сегодняшнего дня, вы сможете увидеть во всех кинотеатрах нашего города.

Среди наиболее заметных новинок этой недели стоит отметить фильм «Призрак в доспехах» режиссера Руперта Сандерса, снятого по одноименной манге Масамунэ Сиро.

Также на этой неделе выходит триллер «Лекарство от здоровья» режиссера Гора Вербински. Среди прочих новинок стоит отметить документальный фильм «Путешествие времени», семейный фильм «Собачья жизнь», комедию «Послесвадебный разгром». Помимо этого, на этой неделе на экранах появится юбилейный пятидесятый выпуск альманаха «Мульт в кино».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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2 дня назад
Доктор должен быть добрым

Доктор должен быть добрым

Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.

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