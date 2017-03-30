Любимов посетил завод «Эластик» в Шиловском районе. Фоторепортаж

Любимов посетил завод «Эластик» в Шиловском районе. Врио губернатора посетил его в ходе рабочей поездки в четверг, 29 марта.
Вместе с депутатом Госдумы от Рязанской области Андреем Макаровым он посетил цеха ООО «Газтехпром», «Стройполимер» и «Ока-Пласт». Любимов интересовался положением дел на заводе и спрашивал рабочих о размерах зарплат. Директор «Газтехпрома» Дмитрий Иванков рассказал, что компания производит котлы и воздухонагреватели, автономные котельные, а также аппараты для пищевой и химической промышленности.
«Сейчас мы вышли из состояния стартапа и уверенно движемся со сбытом по России. Компания имеет выручку 100 миллионов рублей в год», — отметил Иванков. В цеху «Ока-Пласт» Любимов осмотрел продукцию канцелярских изделий: папок, скоросшивателей, файлов и других изделий.
Руководители компании рассказали, что готовы развивать производство и пригласили врио губернатора посетить логистический комплекс в Рыбном. После Любимов осмотрел цеха «Стройполимерера», где ему показали участки по приготовлению масс и полуфабрикатов для стройматериалов.
Также в рамках поездки врио главы региона намерен посетить крахмалопаточный завод, Шиловскую ЦРБ, заседание районной думы и встретиться с главами сельских поселений области.