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12:09, 30 марта 2017 627
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Любимов посетил завод «Эластик» в Шиловском районе. Фоторепортаж

Любимов посетил завод «Эластик» в Шиловском районе. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Любимов посетил завод «Эластик» в Шиловском районе. Врио губернатора посетил его в ходе рабочей поездки в четверг, 29 марта.

Вместе с депутатом Госдумы от Рязанской области Андреем Макаровым он посетил цеха ООО «Газтехпром», «Стройполимер» и «Ока-Пласт». Любимов интересовался положением дел на заводе и спрашивал рабочих о размерах зарплат. Директор «Газтехпрома» Дмитрий Иванков рассказал, что компания производит котлы и воздухонагреватели, автономные котельные, а также аппараты для пищевой и химической промышленности.

«Сейчас мы вышли из состояния стартапа и уверенно движемся со сбытом по России. Компания имеет выручку 100 миллионов рублей в год», — отметил Иванков. В цеху «Ока-Пласт» Любимов осмотрел продукцию канцелярских изделий: папок, скоросшивателей, файлов и других изделий.

Руководители компании рассказали, что готовы развивать производство и пригласили врио губернатора посетить логистический комплекс в Рыбном. После Любимов осмотрел цеха «Стройполимерера», где ему показали участки по приготовлению масс и полуфабрикатов для стройматериалов.

Также в рамках поездки врио главы региона намерен посетить крахмалопаточный завод, Шиловскую ЦРБ, заседание районной думы и встретиться с главами сельских поселений области.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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Электрическая помощница хозяйки

Электрическая помощница хозяйки

В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.

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