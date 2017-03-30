Глава Шиловского района отчитался перед Любимовым. Фото

Глава Шиловского района отчитался перед Любимовым. В четверг, 30 марта, врио губернатора вместе с председателем облдумы Аркадием Фоминым и депутатом Госдумы от Рязанской области Андреем Макаровым посетил расширенное заседании думы в рамках рабочей поездки.

Глава Шиловского района Василий Фомин зачитал отчет о работе за 2016 год в зале местного ДК.

«Мое требование ко всем должностным лицам — слушать и слышать людей», — заявил спикер.

Он отметил, что в 2016 район столкнулся с серьезными экономическими вызовами, но не смотря на это объем отгруженных товаров и услуг собственного производства вырос на восемь процентов, промышленности — на десять.

Фомин отметил, что в районе успешно ведется реконструкция системы-магистрального трубопровода, на которую ОАО «Транснефть» выделит 4,6 млрд рублей, что позволит создать около новых 300 рабочих мест.

«Новые возможности для привлечения инвестиций открылись с присвоением Лесному статуса моногорода, — подчеркнул глава Шиловского района. — Уже в 2017 году там будет проведен капремонт детсада, центральной улицы, общественной зоны и дворовой территории».

В завершении заседания он поблагодарил всех предпринимателей, которые создают в районе новые рабочие места и строят объекты.

В беседе с журналистами Николай Любимов рассказал, что район оставил только хорошие впечатления. «Район очень перспективный и богатый, но ему требуется помощь в привлечении инвесторов, в устройстве социальной и инженерной инфраструктуры», — заявил глава региона.

Он назвал Шилово «крепким районом» и выразил надежду, что область сможет найти дополнительные импульсы для его развития.