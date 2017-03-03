На встрече с президентом Владимиром Путиным после своей отставки бывший рязанский губернатор Олег Ковалев попросил продолжить финансирование новой больницы скорой помощи. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Макаров, член фракции «Единая Россия» на встрече с женщинами партактива регионального отделения в пятницу, 3 марта.
Андрей Макаров объяснил, почему важно было, чтобы проект строительства БСМП был включен в федеральный бюджет 2016 года.
«В 2016 году при планировании расходов федерального бюджета БСМП в него изначально не попала. По инициативе фракции „Единая Россия“ правительству было дано поручение профинансировать этот социально важный объект для Рязанской области. Поручение было выполнено, деньги поступили в регион», — сказал депутат.
Макаров заметил, что в бюджете 2017 года также предусмотрены средства на дальнейшее финансирование БСМП.
Кроме того, Макаров пообещал, что в этом году в регион продолжат поступать новые машины скорой помощи и школьные автобусы.