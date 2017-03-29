Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:35, 29 марта 2017 278
 0    0

Жителям Шацкого района пришлось ходить в сапогах по затопленному дому

Жителям Шацкого района пришлось ходить в сапогах по затопленному дому

Жители села Черная Слобода Шацкого района вынуждены ходить в сапогах по дому, который затопило. Большая вода пришла на огороды, во дворы, гаражи, подпола и погреба домов на улице Стешина-средняя, пишет издательство «Пресса».

Отмечается, что рядом нет рек, однако грунтовые воды находятся очень близко к поверхности земли.

«Прошлой весной и летом эту улицу тоже заливало во время дождей. Сельчане лишись урожая, в саду погибли плодовые деревья и кустарники. В этом году воды пришло еще больше, и чернослободцы уже не в силах с ней бороться самостоятельно», — говорится в сообщении.

Как только вода немного отступила, местные жители начали прокапывать ручьи, но как только выпал снег, потоп вернулся.

В администрации района пояснили: при постройке дороги на каждой улице для стока делали кюветы, от которых сейчас почти ничего не осталось. Люди стали сами делать насыпи для подъезда к гаражам. «Кто-то вкопал трубу для прохода воды, а кто-то — нет. Вот и случилась такая ситуация. Но мы обязательно займемся этой проблемой: как только немного подсохнет, пришлем сюда экскаватор, чтобы прокопать более глубокий сток», — заверили местные власти.

В свою очередь сотрудники МЧС вызовут специалиста из области для проверки уровня грунтовых вод.

Фото издательство «Пресса»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:35, 29 марта 2017
Жителям Шацкого района пришлось ходить в сапогах по затопленному дому
17:43, 28 марта 2017
В Рыбновском районе пропал пенсионер
17:43, 28 марта 2017
Верховный суд разрешил перевозить детей без автокресла 1
17:38, 28 марта 2017
Рязанский алиментщик задолжал дочери более четырехсот тысяч
17:23, 28 марта 2017
Делу время. Крупного рязанского производителя мяса оштрафовали на 445 тысяч 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
18 часов назад
Электрическая помощница хозяйки

Электрическая помощница хозяйки

В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 45 586
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 36 720
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 29 919
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 27 426
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 21 089
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 27
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум