Жителям Шацкого района пришлось ходить в сапогах по затопленному дому

Жители села Черная Слобода Шацкого района вынуждены ходить в сапогах по дому, который затопило. Большая вода пришла на огороды, во дворы, гаражи, подпола и погреба домов на улице Стешина-средняя, пишет издательство « Пресса ».

Отмечается, что рядом нет рек, однако грунтовые воды находятся очень близко к поверхности земли.

«Прошлой весной и летом эту улицу тоже заливало во время дождей. Сельчане лишись урожая, в саду погибли плодовые деревья и кустарники. В этом году воды пришло еще больше, и чернослободцы уже не в силах с ней бороться самостоятельно», — говорится в сообщении.

Как только вода немного отступила, местные жители начали прокапывать ручьи, но как только выпал снег, потоп вернулся.

В администрации района пояснили: при постройке дороги на каждой улице для стока делали кюветы, от которых сейчас почти ничего не осталось. Люди стали сами делать насыпи для подъезда к гаражам. «Кто-то вкопал трубу для прохода воды, а кто-то — нет. Вот и случилась такая ситуация. Но мы обязательно займемся этой проблемой: как только немного подсохнет, пришлем сюда экскаватор, чтобы прокопать более глубокий сток», — заверили местные власти.

В свою очередь сотрудники МЧС вызовут специалиста из области для проверки уровня грунтовых вод.

Фото издательство «Пресса»