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16:34, 29 марта 2017 199
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Житель Ряжска получил 9,5 лет тюрьмы за убийство отца табуреткой

Житель Ряжска получил 9,5 лет тюрьмы за убийство отца табуреткой

Житель Ряжска получил девять с половиной лет тюрьмы за убийство отца. Осужденный насмерть забил его табуреткой, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года 40-летний мужчина выпивал со свои 67-летним отцом. В ходе ссоры он начал избивать потерпевшего руками, а затем нанес множественные удары табуретом по голове, туловищу и конечностям пенсионера.

В результате пострадавший получил множественные телесные повреждения, в том числе перелом костей свода и основания черепа, переломы ребер с повреждением легких, от которых скончался на месте преступления.

В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела в суде подозреваемый полностью признавал свою вину и раскаялся.

Ряжский районный суд признал его виновным в совершении преступления и приговорил к тюремному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.


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