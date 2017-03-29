Житель Ряжска получил 9,5 лет тюрьмы за убийство отца табуреткой

Житель Ряжска получил девять с половиной лет тюрьмы за убийство отца. Осужденный насмерть забил его табуреткой, сообщила
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года 40-летний мужчина выпивал со свои 67-летним отцом. В ходе ссоры он начал избивать потерпевшего руками, а затем нанес множественные удары табуретом по голове, туловищу и конечностям пенсионера.
В результате
В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела в суде подозреваемый полностью признавал свою вину и раскаялся.
Ряжский районный суд признал его виновным в совершении преступления и приговорил к тюремному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.