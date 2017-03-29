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12:23, 29 марта 2017 697
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Выдачу разрешений на строительство в центре Рязани нужно прекратить — Любимов 1

Выдачу разрешений на строительство в центре Рязани нужно прекратить — Любимов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов считает, что выдачу разрешений на жилищное строительство в центре города нужно прекратить. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 29 марта.

Также политик подчеркнул, что дома, на которые уже есть бумаги, должны органично вписываться в существующую архитектуру и не перегружать социальную инфраструктуру: участков для школ почти не осталось.

Любимов отметил, что мэр Рязани поддержал его позицию и не исключил выкупа некоторых участков у застройщиков для создания скверов, пешеходных улиц и других общественных пространств.


© RZN.info

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