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14:25, 29 марта 2017 229
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В Рязанском районе зафиксировали первый в этом году укус клеща

В Рязанском районе зафиксировали первый в этом году укус клеща

В Рязанском районе зафиксировали первый в этом году укус клеща. Об этом пишет ИД «Пресса».

К врачам обратился житель Рязани, обнаруживший на себе клеща после прогулки по лесу около села Казарь.

«Это первый случай в этом году. Но сезон уже начался, и укусов будет еще огромное количество. Многие считают, что такая ранняя атака клеща — нечто из ряда вон выходящее. Однако могу вас заверить, что в этом вовсе нет ничего необычного. Поэтому аккуратность и повышенное внимание к себе и к детям во время прогулок на природе в любое время года должны стать привычкой для всех, кто не желает завести слишком близкое знакомство с клещами», — прокомментировала заместитель главврача Рязанской больницы Елена Новикова.

Фото ИД «Пресса»


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