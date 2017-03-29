В Рязанском районе зафиксировали первый в этом году укус клеща. Об этом пишет ИД «
К врачам обратился житель Рязани, обнаруживший на себе клеща после прогулки по лесу около села Казарь.
«Это первый случай в этом году. Но сезон уже начался, и укусов будет еще огромное количество. Многие считают, что такая ранняя атака клеща — нечто из ряда вон выходящее. Однако могу вас заверить, что в этом вовсе нет ничего необычного. Поэтому аккуратность и повышенное внимание к себе и к детям во время прогулок на природе в любое время года должны стать привычкой для всех, кто не желает завести слишком близкое знакомство с клещами», — прокомментировала заместитель главврача Рязанской больницы Елена Новикова.
Фото ИД «Пресса»