В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -8 градусов

В ночь на четверг, 30 марта, в Рязанской области похолодает до -8 градусов. Об этом сообщила
Возможна облачная погода с прояснениями. Вероятны небольшие осадки, местами на дорогах гололедица. Ветер северной четверти, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области -8, -3 градусов, в Рязани -6, -4 градуса; днем по области -2, +3 градуса, в Рязани 0, +2 градуса. Атмосферное давление ночью 746 миллиметров ртутного столба, днем 748 миллиметров ртутного столба.