Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:07, 29 марта 2017 411
 0    0

Сергей Миронов назвал Александра Шерина возможным кандидатом на пост рязанского губернатора

Сергей Миронов назвал Александра Шерина возможным кандидатом на пост рязанского губернатора

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал Александра Шерина возможным кандидатом на пост рязанского губернатора. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Отмечается, что три оппозиционные парламентские партии («Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР) предварительно согласовали единых кандидатов на выборах в губернаторы в семи регионах.

«Если говорить о „Справедливой России“, я называю три региона: Свердловская область — Александр Бурков, Ярославская область — Анатолий Грешневиков, республика Карелия — Ирина Петеляева. Если говорить про ЛДПР, у них есть Александр Шерин в Рязанской области и Алексей Диденко в Томской области. Если говорить о КПРФ — Вячеслав Мархаев в Бурятии и Сергей Мамаев в Кировской области», — рассказал Миронов.

Он отметил, что в этом году «будут конкурентные нормальные выборы с серьезными кандидатами».

Фото со страницы политика «ВКонтакте»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
15:17, 29 марта 2017
Ликвидацией «Групп смерти» должны заниматься профессионалы — рязанский омбудсмен
15:07, 29 марта 2017
Сергей Миронов назвал Александра Шерина возможным кандидатом на пост рязанского губернатора
12:56, 29 марта 2017
Любимов командировал Ковалева в Москву
11:22, 29 марта 2017
Любимов назвал дорожную тему одной из главных для себя
10:44, 29 марта 2017
В четверг Владислав Фролов подытожит годовую работу рязанской думы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Презентация нового Hyundai Solaris проходила в субботу, 25 марта.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 46 119
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 37 037
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 30 303
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 27 777
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 21 614
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 29
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум