Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал Александра Шерина возможным кандидатом на пост рязанского губернатора. Об этом он заявил в эфире телеканала «
Отмечается, что три оппозиционные парламентские партии («Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР) предварительно согласовали единых кандидатов на выборах в губернаторы в семи регионах.
«Если говорить о „Справедливой России“, я называю три региона: Свердловская область — Александр Бурков, Ярославская область — Анатолий Грешневиков, республика Карелия — Ирина Петеляева. Если говорить про ЛДПР, у них есть Александр Шерин в Рязанской области и Алексей Диденко в Томской области. Если говорить о КПРФ — Вячеслав Мархаев в Бурятии и Сергей Мамаев в Кировской области», — рассказал Миронов.
Он отметил, что в этом году «будут конкурентные нормальные выборы с серьезными кандидатами».
Фото со страницы политика «ВКонтакте»