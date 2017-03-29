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10:30, 29 марта 2017 288
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Рязанский район потратит больше трех миллионов на разработку программы транспортного развития

Рязанский район потратит больше трех миллионов на разработку программы транспортного развития

Рязанский район готов потратить 3,4 млн рублей на разработку программы «комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений». Тендер с такой начальной ценой разместили на портале госзакупок. Деньги выделили из районного бюджета.

Подрядчик должен будет, в частности, составить план мероприятий по строительству и реконструкции дорог, созданию единого парковочного пространства, транспортно-пересадочных узлов, инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов. Также от него ждут предложений по улучшению правовой базы и «институциональным преобразованиям».

Победителя определят 20 апреля. Срок разработки программы — три месяца с этой даты.


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