Рязанский район потратит больше трех миллионов на разработку программы транспортного развития

Рязанский район готов потратить 3,4 млн рублей на разработку программы «комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений». Тендер с такой начальной ценой разместили на
Подрядчик должен будет, в частности, составить план мероприятий по строительству и реконструкции дорог, созданию единого парковочного пространства, транспортно-пересадочных узлов, инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов. Также от него ждут предложений по улучшению правовой базы и «институциональным преобразованиям».
Победителя определят 20 апреля. Срок разработки программы — три месяца с этой даты.