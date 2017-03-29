Рязанские школьники смогут задать вопрос президенту. Об акции «Мой вопрос Президенту!» RZN.info сообщило региональное министерство печати и массовых коммуникаций.
Проект реализуют в еженедельном издании «Классный журнал» для детей 7-13 лет. Вопросы детей с ответами спикеров будут публиковать в специальной рубрике. Самые интересные вопросы передадут в администрацию президента и другие госструктуры.
По словам организаторов, акция поможет развить у школьников активную гражданскую позицию и сформировать положительное представление о государственных, национальных, культурных и этических ценностях.
Подробности участия в проекте можно узнать на