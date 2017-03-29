Рязанская облдума приняла закон об общественной палате

Рязанская облдума приняла закон «Об отдельных вопросах организации и деятельности общественной палаты» на заседании в среду, 29 марта. Депутаты поддержали 29 поправок, которые поступили от профильного комитета.
Как рассказал его председатель Алексей Просянников, 15 марта прошло общественное обсуждение проекта закона с участием представителей правительства, облдумы, общественных организаций, молодежного парламента, где прозвучали предложения по доработке законопроекта.
Напомним, новый закон об общественной палате не меняет количество ее членов. Из 36 человек треть состава будет утверждать губернатор области, столько же — областная дума. Утвержденные две трети выберут оставшихся членов общественной палаты. При этом новый закон увеличивает срок полномочий созыва с двух до трехлет. Еще одно нововведение — внесена норма, определяющая гражданско-правой статус аппарата общественной палаты.