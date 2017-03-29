Рязанский минтранс надеется на досрочно открытие развязки на пересечении Михайловского шоссе и трассы М-5. Это может произойти летом 2018 года, сообщил глава ведомства Андрей Савичев на кругом столе с грузоперевозчиками в областном отделении «Единой России» в среду, 29 марта. Он подтвердил, что плановый срок сдачи объекта —
Министр рассказал, что на развязке разведут транспортные потоки по двум уровням и уберут светофоры. Кроме того, предусмотрена реконструкциях двух прилегающих путепроводов. Их пропускная способность на сегодня недостаточна, пояснил Савичев.