Во вторник, 28 марта, при столкновении «семерки» и автобуса в Скопинском районе погиб человек, пишет ИД «
28-летний волгоградец за рулем «семерки» ехал со стороны Москвы в направлении Тамбова. В 6:30 на 273-м километре дороги М6 «Каспий» он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Москва-Волгоград марки Mercedes Benz.
Водителя «Жигулей» с черепно-мозговой травмой доставили в Скопинскую больницу, где он скончался, не выйдя из комы.
В ГИБДД отметили, что ВАЗ-2107 ехал на летней резине.
Фото ИД «Пресса»