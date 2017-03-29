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15:53, 29 марта 2017 300
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При столкновении «семерки» и автобуса в Скопинском районе погиб человек

При столкновении «семерки» и автобуса в Скопинском районе погиб человек

Во вторник, 28 марта, при столкновении «семерки» и автобуса в Скопинском районе погиб человек, пишет ИД «Пресса».

28-летний волгоградец за рулем «семерки» ехал со стороны Москвы в направлении Тамбова. В 6:30 на 273-м километре дороги М6 «Каспий» он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Москва-Волгоград марки Mercedes Benz.

Водителя «Жигулей» с черепно-мозговой травмой доставили в Скопинскую больницу, где он скончался, не выйдя из комы.

В ГИБДД отметили, что ВАЗ-2107 ехал на летней резине.

Фото ИД «Пресса»


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В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.

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