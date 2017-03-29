Преподаватели и студенты «Политеха» сдали нормы ГТО по легкой атлетике

Команда
На фестивале вуз представили студенты и преподаватели во главе с директором Игорем Мурогом.
Все участники команды показали достойные результаты во всех предложенных видах: бег на 100 метров, подтягивание на высокой перекладине, наклон с прямыми ногами со скамьи, подъем туловища из положения лежа на спине за одну минуту, бег на два и три километра, прыжки в длину.
Директор вуза Игорь Мурог, старший преподаватель Мария Губернаторова и старший преподаватель Елена Алешина выполнили все нормативы соревнований на золотой значок ГТО.
«Рязанский политехнический институт пропагандирует здоровый образ жизни. Каждый день в вузе начинается с гимнастики, для студентов оборудованы два спортивных зала, команды института становятся победителями в различных областных и международных спортивных соревнованиях», — отметили в университете.