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16:29, 29 марта 2017 54

Преподаватели и студенты «Политеха» сдали нормы ГТО по легкой атлетике

Преподаватели и студенты «Политеха» сдали нормы ГТО по легкой атлетике

Команда Рязанского политехнического института поучаствовала в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который проходил в спортивном манеже «Юность». Всем участникам соревнований предложили сдать нормы ГТО по легкой атлетике.

На фестивале вуз представили студенты и преподаватели во главе с директором Игорем Мурогом.

Все участники команды показали достойные результаты во всех предложенных видах: бег на 100 метров, подтягивание на высокой перекладине, наклон с прямыми ногами со скамьи, подъем туловища из положения лежа на спине за одну минуту, бег на два и три километра, прыжки в длину.

Директор вуза Игорь Мурог, старший преподаватель Мария Губернаторова и старший преподаватель Елена Алешина выполнили все нормативы соревнований на золотой значок ГТО.

«Рязанский политехнический институт пропагандирует здоровый образ жизни. Каждый день в вузе начинается с гимнастики, для студентов оборудованы два спортивных зала, команды института становятся победителями в различных областных и международных спортивных соревнованиях», — отметили в университете.


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