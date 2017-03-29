Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:07, 29 марта 2017 425
 0    0

Предпринимательницу из Рязани подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,3 млн рублей

Предпринимательницу из Рязани подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,3 млн рублей

Предпринимательницу из Рязани подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2015 году в Рязани индивидуальный предприниматель продала недвижимость и не включила в налоговую декларацию сведения о доходе. Таким образом она уклонилась от налогов на сумму 1,3 миллиона рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).

На данный момент следователи собирают доказательства вины.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:53, 29 марта 2017
При столкновении «семерки» и автобуса в Скопинском районе погиб человек
15:07, 29 марта 2017
Предпринимательницу из Рязани подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,3 млн рублей
15:02, 29 марта 2017
Из московской школы эвакуировали 700 учеников из-за сообщения о бомбе
12:11, 29 марта 2017
Пьяный рязанец протаранил четыре авто у «Премьера»
11:41, 29 марта 2017
В ДТП на Южной окружной погибла 30-летняя женщина и пострадал ребенок. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Доктор должен быть добрым

Доктор должен быть добрым

Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 46 119
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 37 037
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 30 303
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 27 777
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 21 614
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 29
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум