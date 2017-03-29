Предпринимательницу из Рязани подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,3 млн рублей

Предпринимательницу из Рязани подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщила
По данным следствия, в 2015 году в Рязани индивидуальный предприниматель продала недвижимость и не включила в налоговую декларацию сведения о доходе. Таким образом она уклонилась от налогов на сумму 1,3 миллиона рублей.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).
На данный момент следователи собирают доказательства вины.