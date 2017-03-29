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8:46, 29 марта 2017 353
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На Северной окружной образовалась серьезная пробка из-за нескольких ДТП. Фото

На Северной окружной образовалась серьезная пробка из-за нескольких ДТП. Фото

Утром в среду, 29 марта, на Северной окружной дороге в Рязани произошло несколько ДТП. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам очевидцев, в районе гипермаркета «Лента» в Борках столкнулись пять автомобилей, через 200 метров от этой аварии произошла еще одна — с тремя машинами. Кроме того, Suzuki врезался в разделительное ограждение. «Колесо оторвало», — написал автор поста.

В результате на дороге образовалась серьезная пробка, движение затруднено.

Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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