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13:43, 29 марта 2017 563
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Любимов запишет дочь в рязанскую теннисную академию

Любимов запишет дочь в рязанскую теннисную академию

Врио рязанского губернатора Николай Любимов запишет младшую дочь в академию тенниса имени Озерова. Об этом политик рассказал на пресс-конференции в среду, 29 марта.

По его словам, в Калуге девочка пробовала себя в фигурном катании и плавании, но «не пошло». Также после переезда в Рязань она продолжит художественное образование в одной из местных профильных школ.

Сейчас ребенок находится в Рязани, в основном гуляет с мамой. Город девочке понравился, отметил Любимов.

Ранее он сообщил, что обе его дочери переедут в Рязань по окончании учебного года.

Напомним, сам политик в новом городе планирует заняться плаванием и рукопашным боем.


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