Любимов запишет дочь в рязанскую теннисную академию

Врио рязанского губернатора Николай Любимов запишет младшую дочь в академию тенниса имени Озерова. Об этом политик рассказал на пресс-конференции в среду, 29 марта.
По его словам, в Калуге девочка пробовала себя в фигурном катании и плавании, но «не пошло». Также после переезда в Рязань она продолжит художественное образование в одной из местных профильных школ.
Сейчас ребенок находится в Рязани, в основном гуляет с мамой. Город девочке понравился, отметил Любимов.
Ранее он сообщил, что обе его дочери переедут в Рязань
Напомним, сам политик в новом городе планирует заняться