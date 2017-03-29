Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:22, 29 марта 2017 399
 0    0

Любимов назвал дорожную тему одной из главных для себя

Любимов назвал дорожную тему одной из главных для себя

Врио рязанского губернатора Николай Любимов назвал тему дорог «одной из главных в моей деятельности». Такое заявление он сделал на пресс-конференции в среду, 29 марта. Политик подчеркнул, что постепенно нужно привести все дороги к нормативному состоянию.

Любимов отметил, что в этом году на ремонт выделена значительная сумма, и власти пошли на некоторое подорожание контрактов для использования новых эластичных материалов. Они будут лучше справляться с нагрузками и дороги станут более долговечными, пояснил глава региона.

Он также раскритиковал ситуацию, когда победители торгов передают работы иногородним субподрядчикам. «Это неправильно», — подчеркнул он.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
11:22, 29 марта 2017
Любимов назвал дорожную тему одной из главных для себя
10:44, 29 марта 2017
В четверг Владислав Фролов подытожит годовую работу рязанской думы
21:04, 28 марта 2017
Лукашенко назвал Путина родным братом
17:04, 28 марта 2017
В Рязани хотят проверять криминальное прошлое потенциальных чиновников 3
12:43, 28 марта 2017
Любимов отреагировал на смертельную аварию в Луховицком районе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Электрическая помощница хозяйки

Электрическая помощница хозяйки

В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 45 748
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 36 826
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 30 127
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 27 558
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 21 231
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 29
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум