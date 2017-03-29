Любимов назвал дорожную тему одной из главных для себя

Врио рязанского губернатора Николай Любимов назвал тему дорог «одной из главных в моей деятельности». Такое заявление он сделал на пресс-конференции в среду, 29 марта. Политик подчеркнул, что постепенно нужно привести все дороги к нормативному состоянию.
Любимов отметил, что в этом году на ремонт выделена значительная сумма, и власти пошли на некоторое подорожание контрактов для использования новых эластичных материалов. Они будут лучше справляться с нагрузками и дороги станут более долговечными, пояснил глава региона.
Он также раскритиковал ситуацию, когда победители торгов передают работы иногородним субподрядчикам. «Это неправильно», — подчеркнул он.