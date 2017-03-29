Любимов командировал Ковалева в Москву

Бывший рязанский губернатор Олег Ковалев в настоящее время занимается продвижением интересов области в Москве, используя наработанные связи. Об этом сообщил врио главы региона Николай Любимов на пресс-конференции в среду, 29 марта. Он подчеркнул, что Ковалев «прекрасно справляется» с этой задачей.
Политик также рассказал, что предшественник не навязывает ему свое мнение, но при необходимости готов дать совет. «Он настроен помогать, я настроен его помощью пользоваться», — добавил Любимов.
Напомним, Ковалев стал его советником на общественных началах.