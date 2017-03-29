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9:41, 29 марта 2017 385
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Из-за ремонта платформы в апреле изменится расписание рязанских поездов

Из-за ремонта платформы в апреле изменится расписание рязанских поездов

С 1 по 11 апреля продолжат ремонтировать платформу №2 на станции Ряжск-1. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

В эти дни (кроме воскресений) на участке Рязань-2 — Ряжск-1 не будут курсировать два пригородных поезда: отправлением в 8:44 из Рязани и в 13:06 со станции Ряжск-1.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать поездки. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».


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Доктор должен быть добрым

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Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.

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