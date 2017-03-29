Из-за ремонта платформы в апреле изменится расписание рязанских поездов

С 1 по 11 апреля продолжат ремонтировать платформу №2 на станции Ряжск-1. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
В эти дни (кроме воскресений) на участке Рязань-2 — Ряжск-1 не будут курсировать два пригородных поезда: отправлением в 8:44 из Рязани и в 13:06 со станции Ряжск-1.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать поездки. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном