«Группами смерти» должны заниматься профессионалы. Об этом сообщила рязанский уполномоченный по правам ребенка Екатерина Мухина в среду, 29 марта, выступая с ежегодным отчетом на заседании облдумы.

Рязанский детский омбудсмен, отвечая на вопросы депутатов, отметила, что в целом количество суицидов среди детей в стране уменьшились, но приобрело другой характер. Она подчеркнула, что в сети появилось много сайтов, которые доводят детей до самоубийства.

«В Рязани появилась организация Центр защиты детей от интернет-угроз, но этой темой должны заниматься профессионалы», — подчеркнула Мухина. — «Эта тема не для детей, а для родителей. Против наших детей ведется информационная война, нацеленная на их уничтожение».

Она отметила, что наработок по борьбе с «группами смерти» нет, потому что на месте сайтов, которые закрываются, появляется несколько новых.

В своем докладе Мухина рассказала, что в 2016 году ей поступило 1765 обращений, из которых 507 от детей. Было зафиксировано 22 отказа от детей в роддомах, а 352 ребенка были переданы в приемные семьи.

На вопрос, касающийся незаконного изъятия детей из семьи, на что обращал внимание президент Владимир Путин на недавней пресс-конференции, омбудсмен рассказала о создании в регионе рабочей группы в которою, в частности, вошли представители Епархии, соцзащиты, общественной палаты, которая рассматривает каждый такой случай.

«В 2016 году в области 17 детей было отобрано из семей, но это была исключительная мера, когда жизни и здоровью детей угрожала реальная опасность», — призналась она.

Также Екатерина Мухиной пообещала разобраться с вопросом многодетной семьи из Сасовского района, которая обращалась к Уполномоченному по поводу улучшения жилищных условий. Об этом омбудсмена попросила депутат от данного округа.