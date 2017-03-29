18-летняя рязанка попалась на рекламе наркотиков. Видео

В Рязани задержали 18-летнюю нарушительницу, которая рисовала на зданиях на улице Дзержинского граффити с рекламой наркотиков. О «подозрительной» девушке в полицию заявили местные жители, сообщила
Злоумышленницу поймали с поличным, когда она наносила на стену очередную «вредоносную надпись».
Оказалось, что рязанка сама употребляет синтетические наркотики, а подобная реклама — это ее работа. По словам задержанной, она рисовала такие граффити в Железнодорожном и Октябрьском районах города.
Оперативники устанавливают все звенья криминальной цепи и выясняют, кто скрывается под интернет-псевдонимами и сайтами, через которые пытаются незаконно распространять наркотики.
В отношении нарушительницы возбудили административное дело, ей грозит внушительный штраф.