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9:59, 29 марта 2017 457
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18-летняя рязанка попалась на рекламе наркотиков. Видео

18-летняя рязанка попалась на рекламе наркотиков. Видео

В Рязани задержали 18-летнюю нарушительницу, которая рисовала на зданиях на улице Дзержинского граффити с рекламой наркотиков. О «подозрительной» девушке в полицию заявили местные жители, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленницу поймали с поличным, когда она наносила на стену очередную «вредоносную надпись».

Оказалось, что рязанка сама употребляет синтетические наркотики, а подобная реклама — это ее работа. По словам задержанной, она рисовала такие граффити в Железнодорожном и Октябрьском районах города.

Оперативники устанавливают все звенья криминальной цепи и выясняют, кто скрывается под интернет-псевдонимами и сайтами, через которые пытаются незаконно распространять наркотики.

В отношении нарушительницы возбудили административное дело, ей грозит внушительный штраф.


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1 день назад
Доктор должен быть добрым

Доктор должен быть добрым

Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.

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