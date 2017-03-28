За сутки пескосоляной смесью обработали более четырех тысяч километров дорог Рязанской области

С 27 по 28 марта «Рязаньавтодор» обработал 4000 километров автомобильных дорог Рязанской области и федеральных дорог 2750 тоннами пескосоляной смеси. На очистке и уборке дорог задействовали 170 единиц спецтехники.
Особое внимание дорожники уделили очистке проезжей части, уборке наносного грунта из-под барьерного ограждения, очистке и мойке знаков и перильных ограждений, очистке полосы отвода от посторонних предметов и автобусных остановок от снега и мусора, ремонту секций барьерного ограждения.
Работа по содержанию автодорог производится в нормативные сроки. Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 44-32-75.