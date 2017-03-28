В Спасском районе новостройки перекрыли жителям выезд к Оке. Видео

В Спасском районе новостройки перекрыли жителям выезд к Оке. Об этом сообщил ГТРК «
Как рассказывают жители села Дегтяное в Спасском районе дорогу, которая вела к реке огородили забором. Теперь она находится на частной территории.
Местный депутат Сергей Уляхин рассказывает, что раньше этот участок использовался жителями как пастбище для скота, затем он тайно был передан в аренду, а после продан в собственность.
«Владелец сразу поделил эти участки и начал продавать», — отмечает Сергей Уляхин.
По словам, председателя комитета по имущественно-земельным отношениям Спасского района Владимира Лебина, земли выкуплены законно и внесены в границы села.
«Все дороги, которые ведут к речке остались в прежнем уровне. Изменится только угол. Теперь дорога идет не напрямую, а углом», — рассказал Лебин.
Также в лесу около села Дегтяное владельцы участка вырубили просеку длинной в несколько километров. Застройщик отмечает, что вырубленная территория также находится в частной собственности.